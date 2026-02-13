 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Habib Beye est le favori de Medhi Benatia
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 09:23

Habib Beye est le favori de Medhi Benatia

Habib Beye est le favori de Medhi Benatia

Avant, les coachs prenaient du recul après avoir été limogés. Aujourd’hui, ils retrouvent un club. À Marseille, Medhi Benatia aurait choisi le nom du futur entraîneur. Il s’agirait de Habib Beye, tout juste parti de Rennes . Selon L’Équipe , le directeur du foot de l’OM apprécie son profil, pense qu’il a les épaules et estime qu’il est revanchard. Habib Beye a déjà joué quatre saisons dans le Sud, et a rappelé son attachement à Marseille à plusieurs reprises. Plus tôt dans la semaine, après le limogeage de Roberto de Zerbi, Medhi Benatia aurait proposé sa démission à la présidence de l’OM.

Un départ de Rennes à régler

Sauf que, selon le canard, Habib Beye doit encore régler son départ de Bretagne. En attendant, Pancho Abardonado gère le vestiaire. Le Franco-Espagnol, dans le staff olympien depuis 2014, avait déjà assuré l’intérim après le départ de Marcelino, en 2023. L’OM accueille Strasbourg ce samedi (17 heures), lors d’un week-end qui pourrait le reléguer à six points de Lyon, troisième. Quant à Rennes, c’est Sébastien Tambouret qui assurera l’intérim contre le PSG (coup d’envoi à 19 heures).…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Aymeric Laporte révèle qu’il aurait pu signer à l’OM cet été
    Aymeric Laporte révèle qu’il aurait pu signer à l’OM cet été
    information fournie par So Foot 13.02.2026 09:46 

    À quoi ça tient. Invité sur RMC ce jeudi, Aymeric Laporte a assuré qu’il aurait pu rejoindre la Canebière en début de saison . Pour rappel, le défenseur central avait finalement fait son retour à Bilbao en provenance d’Al-Nassr, où il évoluait depuis deux saisons. ... Lire la suite

  • Un ancien DG de l'OL pour succéder à De Tavernost ?
    Un ancien DG de l'OL pour succéder à De Tavernost ?
    information fournie par So Foot 13.02.2026 09:39 

    La valse des coachs, et la valse des dirigeants. Après que Bein sports a obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026, Nicolas de Tavernost a quitté son poste de directeur général de LFP Media. Le DG de la filiale commerciale de la Ligue doit désormais ... Lire la suite

  • L’Athletic Club interdit de recrutement pendant les trois prochains mercatos par la FIFA
    L’Athletic Club interdit de recrutement pendant les trois prochains mercatos par la FIFA
    information fournie par So Foot 13.02.2026 09:17 

    Les mains dans le sac. L’Athletic Club a été condamné ce jeudi par la FIFA à une interdiction d’enregistrer des joueurs pour les trois prochaines périodes de mercato , soit jusqu’à janvier 2028 . Le club basque a ainsi été inscrit dans la liste noire, dite des ... Lire la suite

  • Le Français Eric Perrot lors de l'individuel de biathlon des JO-2026 le 10 février 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: jour de chance pour Eric Perrot et Adam Siao Him Fa ?
    information fournie par AFP 13.02.2026 04:09 

    Après son mercredi en or, un vendredi 13 qui porte chance à la délégation française aux JO-2026 de Milan Cortina ? Eric Perrot et l'équipe de France de biathlon veulent poursuivre leur moisson de médailles dans le sprint, tandis qu'Adam Siao Him Fa espère mettre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank