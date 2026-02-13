Habib Beye est le favori de Medhi Benatia

Avant, les coachs prenaient du recul après avoir été limogés. Aujourd’hui, ils retrouvent un club. À Marseille, Medhi Benatia aurait choisi le nom du futur entraîneur. Il s’agirait de Habib Beye, tout juste parti de Rennes . Selon L’Équipe , le directeur du foot de l’OM apprécie son profil, pense qu’il a les épaules et estime qu’il est revanchard. Habib Beye a déjà joué quatre saisons dans le Sud, et a rappelé son attachement à Marseille à plusieurs reprises. Plus tôt dans la semaine, après le limogeage de Roberto de Zerbi, Medhi Benatia aurait proposé sa démission à la présidence de l’OM.

Un départ de Rennes à régler

Sauf que, selon le canard, Habib Beye doit encore régler son départ de Bretagne. En attendant, Pancho Abardonado gère le vestiaire. Le Franco-Espagnol, dans le staff olympien depuis 2014, avait déjà assuré l’intérim après le départ de Marcelino, en 2023. L’OM accueille Strasbourg ce samedi (17 heures), lors d’un week-end qui pourrait le reléguer à six points de Lyon, troisième. Quant à Rennes, c’est Sébastien Tambouret qui assurera l’intérim contre le PSG (coup d’envoi à 19 heures).…

UL pour SOFOOT.com