Habib Beye devrait bien s'installer sur le banc de l'OM

Tout et son contraire. L’Olympique de Marseille, qui vient de retrouver Medhi Benatia, s’apprêterait également à mettre la main sur un entraîneur en la personne de Habib Beye .

Là aussi, il fallait s’accrocher : dans un premier temps annoncé comme le successeur de Roberto De Zerbi, l’ancien technicien du Stade rennais aurait plutôt été freiné par la démission du dirigeant marseillais. Oui, mais comme tout est résolu, voilà que Beye pourrait bien prendre les rênes de l’équipe phocéenne .…

SW pour SOFOOT.com