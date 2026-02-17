 Aller au contenu principal
Weston McKennie a peur d'une chose contre Galatasaray
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 13:39

Un joueur qui annonce vouloir remporter un match, rien d’alarmant. Mais un joueur qui espère ne pas trop se faire huer, ça, c’est un peu plus rare. C’est notamment le cas de Weston McKennie , milieu de terrain de la Juventus de Turin.

En conférence de presse, l’international étasunien est revenu sur l’ambiance à laquelle il s’attend au RAMS Park d’Istanbul avant de défier Galatasaray pour le compte du barrage aller de Ligue des champions.…

SW pour SOFOOT.com

