À Naples, Victor Osimhen s’est senti « traité comme un chien »

Une rupture amère. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , l’attaquant de Galatasaray Victor Osimhen s’est montré élogieux envers son ancien entraîneur à Naples, Luciano Spalletti , aujourd’hui sur le banc de la Juventus, tout en critiquant ouvertement la direction de Napol i pour la gestion de son départ.

« Il a élevé Kim, Anguissa, Kvaratskhelia et moi-même à notre meilleur niveau, en remportant le titre avec un club qui n’y était plus parvenu depuis des décennies » , confie l’attaquant avant les retrouvailles ce mardi soir à l’occasion du barrage aller de Ligue des champions, lui qui assure aussi que la Juventus s’était intéressée à lui. Problème : Naples ne l’aurait jamais laissé filer chez le rival.…

JE pour SOFOOT.com