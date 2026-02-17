Anderlecht égale un triste record vieux de 89 ans

Rien ne va à Anderlecht : plus de coach, l’adjoint se barre, le deuxième adjoint fait de même, le directeur technique est viré et plus de victoire en championnat depuis mi-décembre .

Ce dimanche, le RSC Anderlecht n’a pas réussi à s’imposer face à la RAAL La Louvière pour la 25 e journée de Jupiler Pro League. Score final : 0-0. Si pour les Loups , qui retrouvent la première division cette année, ce point est fondamental dans la course au maintien, pour les Mauves en revanche, ce nul leur permet d’égaler un triste record .…

EA pour SOFOOT.com