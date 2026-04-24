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Habib Beye change d'attitude face aux journalistes
information fournie par So Foot 24/04/2026 à 15:52

Habib Beye change d'attitude face aux journalistes

Habib Beye change d'attitude face aux journalistes

Une image vaut mille mots. Présent face aux journalistes pour répondre à leurs questions sur les récentes performances mais également sur la rencontre de l’OM, dimanche contre l’OGC Nice, Habib Beye est apparu stoïque et plus concis qu’à l’accoutumée . Un comportement plus direct qu’il a lui-même reconnu : « Aujourd’hui, je vous donne le minimum, en espérant avoir dimanche le maximum. » Une victoire des Olympiens pourrait l’aider à retrouver ses mots.

🔵⚪ Habib Beye en conférence de presse : "Quand je parle, j'explique trop. Au moins aujourd'hui, ce sera peut-être pas assez. Aujourd'hui, je vous donne le minimum en espérant qu'il y ait le maximum. Quand on s'exprime, ça devient un problème." pic.twitter.com/qGJOzSOew3…

TC pour SOFOOT.com

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