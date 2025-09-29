Habib Beye a refusé que ses joueurs parlent à la presse après Rennes-Lens
Silence radio.
Le match entre Rennes et Lens était terminé depuis environ trente minutes quand le service communication du club breton a fait savoir à la presse présente au Roazhon Park que le coach Habib Beye avait « pris la décision qu’aucun joueur ne prendra la parole après ce match » . Seul Alidu Seidu a pu glisser quelques mots au diffuseur Ligue 1+ lors du passage obligatoire devant le micro du diffuseur après la rencontre.…
Propos recueillis par CG
CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com
