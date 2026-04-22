Football-Lens, victorieux de Toulouse, qualifié pour la finale de la Coupe de France

Coupe de France - Demi-finale - RC Lens - Toulouse

Le RC Lens s'est qualifié mardi pour ‌la quatrième finale de Coupe de France de son histoire, la première depuis près de trois décennies, en battant ​facilement Toulouse (4-1), vainqueur de l'épreuve en 2023, lors d'une demi-finale disputée dans une chaude ambiance au stade Bollaert-Delelis.

Deuxièmes du classement de Ligue 1, les Sang et Or poursuivent leur belle saison et tenteront de remporter la Coupe de France ​pour la première fois, après trois échecs sur la dernière marche de la compétition (1948, 1975 et 1998). Lors de la finale prévue le 22 ​mai au Stade de France, ils affronteront Strasbourg ou Nice, ⁠opposés mercredi dans l'autre demi-finale.

"Dès l'échauffement, on sentait que c'était un match spécial. On avait à ‌coeur de les emmener au Stade de France avec la manière, c'est chose faite ce soir même si tout n'a pas été parfait", a déclaré Adrien Thomasson sur France 2, ​quelques minutes après l'envahissement du terrain par ‌les fans lensois.

"C'est des émotions, il faut essayer d'en profiter, c'est tellement rare ⁠dans une carrière, dans une vie sportive. De tous les voir sur le terrain, c'est exceptionnel. Il faut tellement savourer ces moments là."

Le Racing a fait preuve mardi d'efficacité pour battre le TFC une seconde fois, quatre jours ⁠après un succès renversant ‌en championnat (3-2). Sans dominer outrageusement, Lens a marqué sur ses deux premières opportunités : Florian Thauvin ⁠a transformé un penalty qu'il avait provoqué et qui lui a été accordé après assistance vidéo (9e), puis Allan ‌Saint-Maximin a enroulé sa frappe hors de portée de Kjetil Haug (18e).

Santiago Hidalgo a relancé Toulouse trois ⁠minutes plus tard, en profitant d'une erreur de Samson Baidoo pour réduire l'écart (21e).

Mais ⁠Matthieu Udol a redonné une ‌marge suffisante à son équipe dans une première période faste, en convertissant un centre fort devant le but de ​Saud Abdulhamid (35e).

Après la mi-temps, Lens a contrôlé sans être ‌inquiété. Il a ensuite plié la partie avec un but d'Adrien Thomasson, parfaitement servi par Saud Abdulhamid qui avait bien suivi un coup ​franc de Florian Thauvin repoussé par Kjetil Haug (74e).

La dernière fois que le club artésien a disputé la finale de la Coupe de France, en 1998, il avait été champion de France à la fin de ⁠la saison.

Dans un certain mimétisme, les hommes de Pierre Sage restent encore en lice pour un incroyable doublé, alors qu'ils ne comptent qu'un point de retard en Ligue 1 sur le PSG, leader, avec un match supplémentaire.

"Il n'y a pas de secret, chacun se met au service du collectif, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise", a dit Adrien Thomasson. "On a retrouvé une vraie identité, les valeurs qui font la réussite de ce club."

(Rédigé par ​Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)