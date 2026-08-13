Haaland reçoit plusieurs prix Guinness pour ses records

Que de records. Erling Haaland a reçu quatre certificats Guinness World Records , récompansant certains moments marquants de sa carrière. L’un de ses records les plus fous est celui du joueur ayant atteint la barre des 100 buts en Premier League le plus rapidement. Le cyborg a franchi ce cap le 2 décembre 2025 en marquant contre Fulham. Pas trop dégeu après seulement 111 matchs disputés avec Manchester City .

Son premier record en Angleterre est intervenu dès sa première saison : il inscrit, en 2022-2023, un total de 36 ​​buts en 38 matchs de Premier League . Dépassant les 32 réalisations de Mohamed Salah en cinq ans plus tôt.…

AC pour SOFOOT.com