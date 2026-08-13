Ferran Torres bientôt à Paris

Affaire conclue. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont trouvé un terrain d’entente autour du transfert de Ferran Torres. Après plusieurs jours de discussions, ces deux géants du football européen sont tombés d’accord pour une somme estimée à 50 millions d’euros, selon les informations de L’Équipe.

Un contrat de cinq ans pour Ferran Torres

Le champion du monde devrait atterrir à Paris dans les prochains jours pour passer sa visite médicale. S’il pédale aussi vite que Tadej Pogacar et ne se blesse pas comme Abou Diaby, « Oh Ferrannnnn » signera son contrat avec le PSG jusqu’en 2031.…

MBC pour SOFOOT.com