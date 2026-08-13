Des fédérations arabes affichent leur soutien à Infantino

Le panarabisme n’est pas encore mort. Toujours en sursis après le dévoilement de son projet de privatisation de la Coupe du monde, Gianni Infantino garde des partisans. L’UEFA, l’AFC et la CONCACAF restent toujours opposées au président de la FIFA, tandis que la CAN et la CONMEBOL défendent toujours le crâne d’œuf le plus détesté du monde après Humpty Dumpty dans Le Chat potté . Ce jeudi, Infantino a cette fois reçu le soutien de l’Union des associations arabes de football.

« Nous, dirigeants soussignés de nos associations de football respectives, exprimons notre soutien total à M. Gianni Infantino, président de la FIFA, et réaffirmons notre confiance en son leadership ainsi qu’en son engagement constant en faveur du développement du football à l’échelle mondiale » , est-il indiqué dans le communiqué.…

MBC pour SOFOOT.com