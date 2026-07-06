Haaland met le Brésil à terre et la Norvège en quarts !

Au terme d’un huitième de finale parfois inconstant, la Norvège d’Erling Haaland, double buteur, fait tomber le Brésil et se qualifie en quarts de finale du Mondial (1-2). Mis en échec par un gardien en état de grâce, les Brésiliens, qui ont loupé un penalty avant d’en inscrire un en toute fin de match, sortent la tête basse.

Brésil 1-2 Norvège

Buts : Neymar, (90 e +9, SP) pour les Auriverdes // Haaland (79 e et 90 e ) pour les Lions nordiques

Il y a des scènes qui ne trompent pas. Quand à l’orée du temps additionnel, Erling Haaland double la mise et assure quasiment la qualification de la Norvège pour les quarts, c’est à peine s’il moufte. Quand Neymar inscrit un péno à la 100 e minute de jeu alors que son équipe est encore menée, il pense à chambrer le gardien adverse. Une façon de prendre le match par son ultime bout, qui montre que seule la Norvège l’a pris par le bon. Après 90 minutes parfois haletantes, parfois décevantes, c’est finalement la Norvège, portée par le monstrueux Haaland (7 buts déjà) qui verra les quarts de finale, quand le Brésil rentre méchamment dans le rang (1-2) .…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com