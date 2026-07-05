Guy Stephan se veut rassurant concernant Aurélien Tchouaméni

L’art de parler pour ne pas dire grand-chose. L’équipe de France doit faire sans Aurélien Tchouaméni ce samedi soir pour son huitième de finale de la Coupe du monde face au Paraguay . « Il a un petit souci musculaire au niveau des adducteurs, même si c’est une zone un peu plus large , est venu détailler Guy Stéphan auprès de M6 avant la rencontre. Il s’est fait ça pendant l’entraînement. Il va avoir des soins et quelques jours de repos, dire combien, c’est difficile aujourd’hui (samedi), mais on espère tous que ce ne sera pas long. »

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TB pour SOFOOT.com