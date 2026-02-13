Guirassy et Dortmund déssosent Mayence
Dortmund 4-0 Mayence
Buts : Guirassy (10ᵉ, 42ᵉ), Beier (15ᵉ) et Bensebaïni (84ᵉ).
La tête dure. Dortmund n’a pas fait dans la dentelle face à Mayence en ouverture de la 22ᵉ journée de Bundesliga ce vendredi (4-0). Mis en orbite par un coup de casque du buteur maison Serhou Guirassy dès la 10ᵉ minute, le BVB s’est rapidement rendu le match facile. Suite au break, également de la tête, de Maximilian Beier (15 e ), l’avant-centre guinéen a récidivé, cette fois sur corner, pour tuer tout suspense en inscrivant son 11e but en championnat cette saison.…
TM pour SOFOOT.com
