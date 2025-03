information fournie par So Foot • 12/03/2025 à 09:13

Guirassy au LOSC, une histoire à oublier

Deuxième du classement des buteurs de la Ligue des champions avec Dortmund, Serhou Guirassy retrouve ce mercredi soir le LOSC (18h45) et un stade Pierre-Mauroy qu’il connaît bien pour y avoir porté le maillot des Dogues lors d’un éphémère passage en 2015-2016, sans avoir marqué les esprits des supporters. Comment expliquer un tel flop dans le Nord ?

Tandis qu’Anne-Sophie Roquette égrène les noms des titulaires défiant le PSG en ouverture du championnat ce 7 août 2015, nombreux sont les supporters présents ce soir-là à se demander s’il s’agit bien de la composition de leur équipe fétiche, tant elle ne ressemble en rien à celle qui avait bouclé le précédent exercice à une triste 8 e place. Pour cause, le LOSC de Michel Seydoux a décidé de repartir d’une feuille quasi blanche lors du mercato estival : un changement de coach – exit René Girard, bienvenue Hervé Renard –, mais surtout un effectif totalement repensé, plus d’une dizaine d’arrivées pour autant de départs. Au milieu de cette partie de « Qui est-ce ? » géant, l’une des recrues suscite davantage de curiosité que les autres : arrivé de Laval après une seule saison pleine en Ligue 2 dans les pattes (6 buts), Serhou Guirassy (19 ans) est titulaire sur le front de l’attaque lilloise pour sa grande première dans l’élite. Le longiligne attaquant est facilement muselé par la paire David Luiz-Thiago Silva, avant de céder sa place à l’heure de jeu sous les encouragements d’un public désireux de le revoir. Personne ne le sait encore, mais, malgré la défaite du LOSC (0-1), le natif d’Arles vient sans doute de vivre la plus belle émotion de sa courte aventure lilloise.

De la jeunesse et des miettes

Si les débuts sont plutôt encourageants, la suite n’a rien de reluisant. Il faut dire que dès son arrivée dans le Nord pour quatre ans et près d’un million d’euros, le statut de Guirassy n’est pas tout à fait clair. « Nous avons la sensation de recruter un futur talent pour demain. […] On espère que très vite, Serhou va devenir l’attaquant performant du LOSC » , déclarait Jean-Michel Vandamme, directeur général adjoint du club, sur LOSC TV, sans que l’on comprenne alors s’il s’agit d’un pari pour l’avenir ou d’une option crédible pour pallier le départ de Divock Origi vers Liverpool.…

Tous propos recueillis par FG, sauf mentions.

Par François Goyet pour SOFOOT.com