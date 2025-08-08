Guessand à Aston Villa, c'est officiel
On commençait à s’habituer à voir partir nos pépites en Saudi League.
C’était dans les papiers depuis quelques jours : Evann Guessand quitte ce vendredi l’OGC Nice et s’engage officiellement avec Aston Villa , pour un transfert estimé à 35 millions d’euros (un record pour les Aiglons !). La durée de son contrat n’a pas été divulguée. L’avant-centre ivoirien va donc évoluer en Premier League la saison prochaine, malgré le salaire mirobolant de 8,6 millions d’euros annuel proposé par le Neom SC pour s’offrir ses services.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
