Guerre en Ukraine : les Alliés de Kiev promettent 35 milliards de dollars d'aide militaire
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/02/2026 à 13:01

Après une frappe russe en Ukraine, le 9 février 2026. ( AFP / GENYA SAVILOV )

"Nous allons intensifier l'aide militaire à l'Ukraine", a affirmé jeudi 12 février le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, à l'issue d'une réunion du Groupe de contact entre l'Ukraine et ses alliés à Bruxelles.

"En 2026, nous devons faire mieux." Les Alliés de l'Ukraine se sont déjà engagés à fournir quelque 35 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine cette année, a assuré jeudi 12 février le secrétaire britannique à la Défense John Healey. Ces chiffres comprennent de nouveaux engagements bilatéraux, mais aussi d'anciennes promesses déjà faites par les pays alliés de l'Ukraine, dont notamment les 11,5 milliards d'euros déjà annoncés par l'Allemagne, a expliqué un diplomate à l'Otan. "Nous allons intensifier l'aide militaire à l'Ukraine. Nous allons accentuer la pression sur la Russie", a affirmé John Healey à l'issue d'une réunion du Groupe de contact entre l'Ukraine et ses alliés, réunis à Bruxelles.

En 2025, ce groupe a rassemblé quelque 45 milliards de dollars d'aide militaire en faveur de l'Ukraine, "en 2026, nous devons faire mieux, nous devons faire plus", avait déclaré le ministre britannique au début de cette réunion. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a annoncé de son côté que son pays était prêt à livrer cinq nouveaux intercepteurs, de type PAC-3, pour la défense anti-aérienne de l'Ukraine, mais à condition que les autres pays alliés de l'Ukraine en livrent au moins une trentaine d'autres de leur côté. Il s'est néanmoins dit "très optimiste" sur les chances d'obtenir leur accord. "Nous savons tous qu’il s’agit de sauver des vies", a rappelé devant la presse Boris Pistorius, aux côtés de son homologue ukrainien Mykhaïlo Fedorov.

Des frappes russes massives contre le réseau énergétique ukrainien ont provoqué des coupures de chauffage et d'électricité dans de larges zones du pays en plein hiver glacial. "C'est tout simplement du terrorisme contre la population civile ukrainienne", s'est indigné Boris Pistorius, dénonçant l'usage de l'hiver "comme une arme à l'encontre de femmes, enfants et hommes innocents". "Les Russes ne peuvent pas nous vaincre sur le terrain, et c'est pourquoi ils mènent aujourd’hui une guerre contre nos infrastructures critiques", a dénoncé de son côté son homologue ukrainien. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les deux coprésidents de ce Groupe de contact, auparavant dirigé par les Etats-Unis.

Guerre en Ukraine
OTAN

    De toute façon, l'Ukraine fait déjà partie de l'Europe depuis la signature en 2014 de la zone de libre échange ZLEAC ! Les négociations pour son entrée dans l'Otan ont commencé en 2008 !

