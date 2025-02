Guerre commerciale : une Europe "désunie" peut "perdre beaucoup" face aux menaces de Donald Trump, prévient la France

Laurent Saint-Martin, le 16 décembre 2024, à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"S'il devait y avoir des droits de douane en hausse de la part des États-Unis visant nos exportations européennes, il faudra répondre et avoir des mesures de rétorsion", a estimé le ministre français au Commerce extérieur Laurent Saint-Martin.

L'Europe peut "perdre beaucoup". Jeudi 20 février, le ministre français au Commerce extérieur Laurent Saint-Martin a mis en garde contre une Europe "désunie" face aux menaces de hausses de droits de douanes par Donald Trump.

"L'Europe a rendez-vous avec son histoire en sachant se montrer unie et ferme", a estimé Laurent Saint-Martin, en marge du salon de l'alimentaire Gulfood à Dubaï, aux Emirats arabes unis. "Si l'Europe est désunie dans un moment où il y a de la part de certains une volonté de mener une guerre commerciale, ce qui n'est pas notre volonté, alors l'Europe peut perdre beaucoup", a-t-il ajouté.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a annoncé la mise en place de droits de douane réciproques, c'est-à-dire que les Etats-Unis appliqueront le même niveau de droits de douane sur les produits en provenance d'un pays que le niveau appliqué dans ce pays aux produits américains. Il a également annoncé le retour de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, qu'il avait déjà mis en place durant son premier mandat, avant que son successeur, Joe Biden, ne trouve un accord transitoire avec l'UE afin de les mettre en pause.

L'UE prête à réagir "fermement et rapidement"

Si le président Trump a déjà visé le Canada, le Mexique et la Chine, leur imposant des droits de douane supplémentaires, il a régulièrement assuré que les pays européens étaient également dans son viseur, regrettant pêle-mêle l'accessibilité au marché européen, l'application de la TVA qu'il assimile à des droits de douane, ou encore les normes comme étant autant de barrières au commerce pour les entreprises américaines. "S'il devait y avoir des droits de douane en hausse de la part des États-Unis visant nos exportations européennes, il faudra répondre et avoir des mesures de rétorsion", a estimé Laurent Saint-Martin. "Les premiers perdants des guerres commerciales sont ceux qui les initient en général, et en l'occurrence les États-Unis", a-t-il ajouté.

L'Union européenne ne voit "aucune justification" à l'application par le président américain Donald Trump de droits de douane supplémentaires sur ses produits, mais est prête à réagir "fermement et rapidement" s'ils devaient se matérialiser, avait déclaré mercredi le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, lors d'un événement à Washington.