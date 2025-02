Guerre commerciale : l'UE confirme être prête à agir "fermement et rapidement" en cas de hausse des droits de douane par Donald Trump

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, à Washington DC, le 19 février 2025. ( AFP / JIM WATSON )

"L'UE est l'une des économies les plus ouvertes au monde, avec plus de 70% des importations entrant sans être taxées", a relevé le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic mercredi 19 février à Washington.

L'Union européenne l'a déjà promis quelques jours plus tôt, elle le répète : elle est prête à réagir "fermement et rapidement" en cas d'application par le président américain Donald Trump de droits de douane supplémentaires sur ses produits, a déclaré mercredi 19 février le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, lors d'un événement à Washington.

"Certains affirment que les droits de douane appliqués par l'UE sont plus élevés que ceux existants sur les importations aux Etats-Unis, mais les données prouvent que c'est faux. L'UE est l'une des économies les plus ouvertes au monde, avec plus de 70% des importations entrant sans être taxées", a-t-il assuré. Néanmoins, Maros Sefcovic ne ferme pas la porte à des discussions afin "d'abaisser ou même éliminer des taxes, par exemple sur les produits industriels". "Nous sommes prêts à ça", a-t-il dit, alors qu'il doit rencontrer le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, ainsi que le représentant de la Maison-Blanche pour les relations commerciales, Jamieson Greer, durant son séjour dans la capitale américaine.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a annoncé la mise en place de droits de douane réciproques, c'est-à-dire que les Etats-Unis appliqueront le même niveau de droits de douane sur les produits en provenance d'un pays que le niveau appliqué dans ce pays aux produits américains. Il a également annoncé le retour de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, qu'il avait déjà mis en place durant son premier mandat, avant que son successeur, Joe Biden, ne trouve un accord transitoire avec l'UE afin de les mettre en pause.

"Si l'on regarde les relations commerciales entre les Etats-Unis et l'UE, la photographie globale est très équilibrée"

Si le président Trump a déjà visé le Canada, le Mexique et la Chine, leur imposant des droits de douane supplémentaires, il a régulièrement assuré que les pays européens étaient également dans son viseur, regrettant pêle-mêle l'accessibilité au marché européen, l'application de la TVA qu'il assimile à des droits de douane, ou encore les normes comme étant autant de barrières au commerce pour les entreprises américaines. "Si l'on regarde les relations commerciales entre les Etats-Unis et l'UE, la photographie globale est très équilibrée", a jugé Maros Sefcovic, car "en moyenne, l'UE taxe les produits américains à 0,9%, alors que les produits européens sont taxés à hauteur de 1,5% aux Etats-Unis".

Mais "des droits plus élevés existent de part et d'autres" sur des produits particuliers, a ajouté le commissaire européen, citant notamment les voitures américaines en Europe ou les camions européens aux Etats-Unis. "Parfois, les droits de douane sont plus élevés sur certains secteurs aux Etats-Unis : les produits agricoles américains sont taxés à 3,5% en arrivant en Europe, alors que les produits européens (agricoles) le sont à 5,7% aux Etats-Unis", a-t-il signalé. "Si l'on regarde les choses dans leur ensemble, il n'y a aucune justification pour une hausse soudaine et unilatérale des droits de douane par les Etats-Unis", a insisté Maros Sefcovic.