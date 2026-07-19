Football-La France 4e du Mondial après sa défaite spectaculaire contre l'Angleterre

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Match pour la troisième place - France - Angleterre

L'équipe de France a failli renverser l'Angleterre (6-4) samedi après avoir été menée 4-0 à ‌la mi-temps lors d'une "petite finale" de la Coupe du monde complètement folle, pour ce qui était le dernier match de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Quatre jours après sa ​défaite contre l'Espagne en demi-finales (2-0), la France s'est quasiment relevée d'une première période cauchemardesque.

Declan Rice a ouvert le score dès la troisième minute, avant de délivrer une passe décisive sur corner à Ezri Konsa (18e). Bukayo Saka s'est offert un triplé (37e, 45e+1, 87e) puis Jude Bellingham a parachevé le succès des Three Lions (90e+8).

Portés par les entrées à la mi-temps d'Ousmane ​Dembélé, Bradley Barcola, Dayot Upamecano et Lucas Digne, les Bleus ont réagi en seconde période grâce au doublé de Kylian Mbappé (48e, 66e) et aux buts de Bradley Barcola (54e) et Ousmane Dembélé (90e+6).

"En première mi-temps, je peux comprendre certains qui pensent ​que c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot. On était complètement ⁠sonnés et ils nous ont bien réveillés", a estimé le capitaine des Bleus Kylian Mbappé sur M6. "En deuxième mi-temps, on est redevenus des joueurs de haut ‌niveau."

Les Bleus n'avaient plus perdu un match pour la troisième place depuis le Mondial 1982, contre la Pologne (3-2), et ne monteront pas sur le podium de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014.

Si ce n'est pas le match que les Bleus espéraient jouer, ils ​ont effectivement été aux abonnés absents pendant les 45 premières minutes, ‌avant de conclure leur Coupe du monde sur une meilleure note.

Les sept changements opérés par Didier Deschamps dans le onze ⁠de départ par rapport à l'Espagne n'ont pas permis, dans un premier temps, de relancer une équipe de France abattue par son élimination aux portes d'une troisième finale consécutive.

Declan Rice a ouvert le score d'une belle frappe après avoir intercepté une passe de Désiré Doué et profité de la passivité défensive française. Il a ensuite déposé le ballon sur la ⁠tête d'Ezri Konsa, qui a doublé la ‌mise en prenant le meilleur sur Adrien Rabiot.

Plus les minutes passaient, et plus les espaces s'ouvraient dans la défense tricolore. Bukayo Saka en ⁠a pleinement profité, en trois temps d'abord puis sur une belle frappe croisée à la suite d'une passe en profondeur d'Eberechi Eze.

Logiquement agacé, Didier Deschamps a modifié son équipe ‌au retour des vestiaires pour remettre une composition proche de celle type. La suite lui a, presque, donné raison.

MBAPPÉ RECORD

Dayot Upamecano a montré le ton et ⁠son intervention musclée sur Ollie Watkins est à l'origine du premier but français signé Kylian Mbappé.

Le capitaine des Bleus s'est ⁠ensuite occupé de tout puisqu'il a servi ‌Bradley Barcola sur le deuxième but français, six minutes plus tard.

Il s'est surtout illustré par un nouveau doublé, à la suite d'une belle combinaison avec Michael Olise, pour ramener ​les Bleus à une longueur des Three Lions et pour battre le record de buts en ‌Coupe du monde détenu par Lionel Messi (22 contre 21).

Avec dix réalisations, l'attaquant du Real Madrid trône en tête du classement des buteurs du Mondial 2026, deux unités devant l'Argentin qui jouera dimanche la finale ​contre l'Espagne.

Les doubles champions du monde ont eu une multitude d'occasions de revenir au score, mais Michael Olise est resté muet.

Meilleur passeur de ce Mondial et recordman de passes décisives sur une seule édition (sept), l'attaquant du Bayern Munich n'a jamais réussi à ouvrir son compteur de buts malgré plusieurs énormes opportunités (61e, 75e, 81e).

Ousmane Dembélé a également manqué une ⁠grosse occasion peu après l'heure de jeu (64e) avant de trouver la faille quand il était trop tard, pour son sixième but dans le tournoi.

Entretemps, les Anglais, éliminés mercredi par l'Argentine (2-1), avaient repris un peu d'air grâce à Bukayo Saka, qui a transformé un penalty concédé par Malo Gusto pour une faute sur Djed Spence.

Puis Jude Bellingham a planté le dixième et dernier but d'une folle rencontre en se jouant de la défense tricolore au bout du bout du temps additionnel.

"On a fait une première mi-temps imprésentable, il y a eu réaction. On a deux occasions d'égaliser à 4-4", a réagi Didier Deschamps au micro de M6. "Au moins, ça ressemble à quelque chose, même si la défaite fait mal. ​Évidemment, c'était mieux de finir troisième."

(Rédigé par Vincent Daheron)