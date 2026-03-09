Guerre au Moyen-Orient : la France appelle Téhéran à faire des "concessions majeures" pour mettre un terme au conflit

Le ministre des Affaires étrangères souhaite voir les Iraniens reprendre "les clés de leur avenir".

Jean-Noël Barrot à Paris, le 2 mars 2026. ( POOL / THIBAULT CAMUS )

La France appelé lundi 9 mars l'Iran à "consentir des concessions majeures et un changement radical de posture", alors que Téhéran a annoncé dimanche avoir un nouveau guide suprême .

"Le régime doit consentir des concessions majeures et un changement radical de posture, mettre fin à ces actions de déstabilisation dangereuse pour la région et pour nous mêmes, et rendre aux Iraniens les clés de leur avenir", a déclaré Jean-Noël Barrot sur la radio France Inter .

Mojtaba Khamenei, un religieux de 56 ans considéré comme proche des conservateurs iraniens en raison notamment de ses liens avec les Gardiens de la Révolution , armée idéologique de la République islamique, a été choisi dimanche comme guide suprême par l'Assemblée des experts, collège de 88 membres du clergé chiite. Il succède à son père, l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre lancée conjointement par les Etats-Unis et Israël.

Jean-Noël Barrot a en outre appelé Israël et le groupe chiite pro-iranien Hezbollah à cesser leurs frappes mutuelles entre le Liban et Israël. Interrogé sur la possibilité que les opérations israéliennes puissent être disproportionnées, le ministre s'est refusé à commenter ce point.

Soutien à la population libanaise

"Pour ce qui concerne les opérations d'Israël (au Liban) qui répondent à des frappes injustifiées et injustifiables du Hezbollah , elles sont en train de provoquer des déplacements massifs de population, de faire des dizaines de morts, des centaines et bientôt des milliers de blessés", a-t-il déploré. "Les deux parties doivent revenir à la situation précédente, c'est à dire au cessez-le-feu que nous avions obtenu, que la France avait obtenu en novembre 2024", a-t-il ajouté.

Jean-Noël Barrot a par ailleurs souligné que Paris apportait son soutien à la population libanaise victime de cette nouvelle guerre. La France a ainsi déjà débloqué une aide d'urgence de 6 millions d'euros à destination des organisations humanitaires, a-t-il dit. "Et nous nous préparons à acheminer un premier envoi de 20 tonnes de médicaments, de couvertures, de tapis, de lampes solaires qui devraient parvenir au Liban dès mars", a-t-il poursuivi.

Le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale en revendiquant le 2 mars une attaque contre Israël pour venger la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, tué dans les premières heures de l'opération américano-israélienne contre l'Iran. Depuis, Israël a lancé une vaste campagne de frappes . Et il a de nouveau bombardé lundi la banlieue sud de Beyrouth, affirmant cibler le Hezbollah, lequel a fait état de violents combats dans l'est du Liban contre des troupes israéliennes arrivées par hélicoptère.