Guerre au Moyen-Orient : l'Iran va "confisquer tous les biens" de la diaspora qui "collabore" avec Israël et les Etats-Unis

Téhéran, en Iran, après une frappe israélienne, le 3 mars 2026. ( ISNA / MAJID KHAHI )

Les Iraniens qui "collaborent" avec Israël et les Etats-Unis "seront passibles" de "sanctions conformément à la loi", selon le bureau du procureur général, cité par Mizan Online ce lundi 9 mars.

Les Iraniens de l'étranger dans le viseur des autorités iraniennes. Celles-ci vont confisquer les actifs et imposer des sanctions aux membres de la diaspora soupçonnés de "collaborer" avec Israël et les Etats-Unis dans la guerre actuelle, a en effet annoncé le pouvoir judiciaire ce lundi 9 mars.

"Les Iraniens à l'étranger qui s'alignent, aident et collaborent avec l'ennemi agresseur américano-sioniste seront passibles de la confiscation de tous leurs biens et d'autres sanctions conformément à la loi", selon le bureau du procureur général, cité par Mizan Online, le média en ligne du pouvoir judiciaire. Mizan fait référence à une législation adoptée après la guerre de 12 jours déclenchée en juin 2025 par Israël, à laquelle les Etats-Unis s'étaient brièvement joints en bombardant des sites nucléaires iraniens.

Les deux pays ont lancé une nouvelle attaque le 28 février contre l'Iran, tuant au premier jour du conflit le guide suprême Ali Khamenei, tandis que Téhéran riposte par des salves de missiles et de drones sur les pays du Golfe, qui abritent plusieurs bases militaires américaines.