Guardiola philosophe sur la course au titre

Le faux pas de trop ? Manchester City a laissé filer deux points précieux dans la course au titre au Hill Dickinson Stadium lundi soir (3-3). Les Skyblues peuvent s’estimer heureux d’avoir obtenu le nul puisqu’ils étaient menés 3-1 jusqu’à la 83 e minute , mais ce résultat a forcément un goût de défaite : avec un match en retard, ils comptent cinq points de moins que le leader Arsenal .

« Nous avons été exceptionnels en première mi-temps. Vraiment, vraiment excellents. En deuxième période, ils sont montés d’un cran et nous n’avons peut-être pas été aussi agressifs. Mais dans l’ensemble, nous avons livré une très bonne performance » , estime Pep Guardiola au micro de Sky Sports.…

QB pour SOFOOT.com