Guardiola invite Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger à dîner pour fêter son nouveau record
information fournie par So Foot 06/10/2025 à 12:01

Guardiola invite Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger à dîner pour fêter son nouveau record

Guardiola invite Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger à dîner pour fêter son nouveau record

À la table des grands.

Vainqueur sur la pelouse de Brentford ce dimanche avec Manchester City (0-1), grâce à une réalisation de l’insatiable Erling Haaland, Pep Guardiola a une nouvelle fois gravé son nom dans l’histoire du championnat anglais .…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Saïd Benrahma au tribunal à cause de ses chiens
    Saïd Benrahma au tribunal à cause de ses chiens
    information fournie par So Foot 06.10.2025 12:59 

    Nom d’un chien ! Nom de deux chiens ! Désormais salarié du club de Neom SC en Arabie saoudite, Saïd Benrahma devra faire face à la justice pour des faits remontant à l’été 2023. Selon The Sun , lors de son passage à West Ham juste avant de rejoindre l’Olympique ... Lire la suite

  • Le FC Barcelone a un nouveau crush du côté de Levante
    Le FC Barcelone a un nouveau crush du côté de Levante
    information fournie par So Foot 06.10.2025 12:51 

    Le tube du mois de septembre va peut-être sortir un album. Karl Etta Eyong n’a pas mis longtemps à se faire remarquer. Arrivé à Levante en septembre, le Camerounais de 21 ans a déjà inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en Liga avec le promu , champion de ... Lire la suite

  • Jean-Pierre Rivère rejoint la liste d’Éric Ciotti pour les municipales à Nice
    Jean-Pierre Rivère rejoint la liste d’Éric Ciotti pour les municipales à Nice
    information fournie par So Foot 06.10.2025 12:45 

    Joue la comme Aulas. L’ancien président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, change de terrain pour rejoindre la pelouse politique. Ce lundi, lors d’une conférence de presse à l’Hôtel Boscolo, il a été officialisé sur la liste UDR-RN d’Éric Ciotti pour les municipales ... Lire la suite

  • Treize ans plus tard, le FC Plouvara retrouve enfin les terrains
    Treize ans plus tard, le FC Plouvara retrouve enfin les terrains
    information fournie par So Foot 06.10.2025 11:36 

    La belle au bois dormant s’est réveillé. Treize ans sans foot, c’est long. Assez long pour que les cages rouillent, que les filets se transforment en hamacs pour moineaux et que le stade du Gaverlay perde un peu de son âme. Mais samedi en Bretagne, les crampons ... Lire la suite

