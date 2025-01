information fournie par So Foot • 11/01/2025 à 23:21

Guardiola confirme les envies de départ de Walker

Khusanov lui fait peur à ce point ?

Kyle Walker et Manchester City, ça sent la fin. Le latéral anglais a demandé à quitter le club , et ce n’est pas un tabloïd qui le dit, mais Pep Guardiola en personne. « Il y a deux jours, Kyle a demandé à explorer les possibilités de jouer à l’étranger, a confié l’Espagnol devant la presse à l’issue du festival contre Salford (8-0). Nous ne pouvons pas comprendre ce que le club a fait ces dernières années sans Kyle. C’est impossible. Il a été notre arrière droit, il nous a apporté quelque chose que nous n’avions pas. Mais maintenant, dans son esprit, pour de nombreuses raisons, il aimerait voir s’il peut aller dans un autre pays pour jouer ses dernières années. » …

QB pour SOFOOT.com