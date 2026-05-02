Grosses performances pour Nicolas Pépé et Georges Mikautadze

Villarreal 5-1 Levante

Buts : Mikautadze (38 e et 68 e ), Moleiro (62 e ), Buchanan (87 e ) et Pépé (90 e ) pour Villarreal // Espi (51 e ) pour Levante

Peut-être qu’il croisera l’Olympique lyonnais la saison prochaine, qui sait ? Car si ses anciens partenaires sont en bonne posture pour se qualifier en Ligue des champions, Georges Mikautadze a de son côté officiellement envoyé Villarreal en C1 ce samedi : après avoir explosé Levante sur un score apprécié par les amateurs de Ricard grâce à un doublé de son attaquant, le Sous-marin jaune a validé son ticket pour la compétition européenne.…

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