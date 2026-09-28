Grosse suspension pour Mbappé en Ligue des champions

Un coup de sang qui coûte cher. Expulsé lors de la première journée de la phase de ligue de Ligue des champions, Ethan Mbappé n’est pas prêt de retrouver la coupe d’Europe.

Il ratera le choc contre Arsenal

Selon L’Équipe , l’international espoirs tricolore manquera les trois prochaines rencontres du LOSC en C1 . Son coup de coude le privera donc des rencontres face à Arsenal, Galatasaray et Bodø/Glimt. L’UEFA a eu la main lourde.…

JF pour SOFOOT.com