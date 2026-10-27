Grosse pagaille à la fin du derby entre Galatasaray et Fenerbahçe

Foot de rue. Derrière l’écran de fumée du Ballon d’or, la victoire parisienne contre Lyon et les problèmes entre Kylian Mbappé et le peuple chinois, ce lundi soir mettait aussi à son programme alléchant derby intercontinental en Turquie, entre Galatasaray et Fenerbahçe , séparés de seulement trois points avant le coup d’envoi. Après ce dernier, l’écart a été multiplié par deux. Et c’est à Victor Osimhen et sa troupe que cela a profité puisque le Cibom s’est défait de son rival (2-1) . Comme souvent en Turquie, la partie a davantage fait le tour des réseaux pour ses bastons que pour ses bangers … pourtant de sortie ce lundi.

Partie de football ou octogone ?

Dès la quinzième seconde de la rencontre, Romelu Lukaku et Abdülkerim Bardakcı s’accrochent : petite échauffourée. Rien de plus classique en Süper Lig turque. Dans le premier acte, Osimhen fait le break en quinze minutes. Le Fener ne reviendra jamais, malgré un retourné acrobatique d’İrfan Kahveci , tout droit sorti de Blue Lock .…

AC pour SOFOOT.com