Grosse frayeur pour une joueuse de l’Atlético
La défaite anecdotique.
Alors que l’Atlético de Madrid s’est incliné sur sa pelouse face à la Juventus pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, c’est surtout l’inquiétude qui régnait dans les travées du Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares mercredi. En deuxième période, Andrea Medina (21 ans), international des moins de 23 ans, est restée au sol, inconsciente , après un tacle où sa tête a semblé heurter le genou de son adversaire, avant d’être évacuée sur civière.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
