Une quarantaine de supporters parisiens interpellés après des craquages de fumigènes devant la tour Eiffel
Ils étaient venus célébrer l’historique année 2025 vécue par leur club, et ils n’ont pas fait semblant : samedi soir, un gros contingent de supporters du PSG s’était réuni devant la Tour Eiffel pour communier et craquer, évidemment, bon nombre de fumigènes. Selon Le Parisien , une quarantaine d’entre eux auraient été interpellés dans la soirée.…
