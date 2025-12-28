Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Mozambique domine le Gabon et écrit son histoire
information fournie par So Foot•28/12/2025 à 15:31
Le Mozambique domine le Gabon et écrit son histoire
Gabon 2-3 Mozambique
Buts : Aubameyang (45
e
+5) & Moucketou-Moussounda (76
e
) pour les Panthères // Bangal (37
e
), Catamo (42
e
SP) & Calila (52
e
) pour les Mambas
