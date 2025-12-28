 Aller au contenu principal
Mais d'où vient la rumeur du couple Christian Pulisic-Sydney Sweeney ?
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 11:57

Entre Trumpistes, on se reconnaît.

C’est la période des téléfilms de Noël et l’un d’eux pourrait très bien mettre en scène un footballeur international et une star du cinéma. Depuis quelques jours, une rumeur légère enflamme les médias internationaux : Christian Pulisic (27 ans), joueur de l’AC Milan, et Sydney Sweeney (28 ans), actrice (très) en vogue et actuellement à l’affiche du film La femme de ménage , entretiendraient une romance, ou quelque chose de cet ordre.…

Sport
