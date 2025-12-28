 Aller au contenu principal
Milan congédie le Hellas avec un doublé de Nkunku
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 14:34

Milan congédie le Hellas avec un doublé de Nkunku

Milan congédie le Hellas avec un doublé de Nkunku

AC Milan 3-0 Hellas Vérone

Buts : Pulisic (45e+1) & Nkunku (48 e SP & 53 e ) pour les Rossoneri

Face à un Hellas 18 e de Serie A et encore une fois hors-service, le Milan s’est fait plaisir à domicile (3-0) et reprend la tête du championnat en attendant de connaître le résultat du voisin intériste sur la pelouse de l’Atalanta, ce dimanche soir (20h45).…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
