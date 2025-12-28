Milan congédie le Hellas avec un doublé de Nkunku
AC Milan 3-0 Hellas Vérone
Buts : Pulisic (45e+1) & Nkunku (48 e SP & 53 e ) pour les Rossoneri
Face à un Hellas 18 e de Serie A et encore une fois hors-service, le Milan s’est fait plaisir à domicile (3-0) et reprend la tête du championnat en attendant de connaître le résultat du voisin intériste sur la pelouse de l’Atalanta, ce dimanche soir (20h45).…
