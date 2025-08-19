Gros coup dur pour Alassane Plea
C’est déjà la fin d’année pour lui.
Sorti dès la 22 e minute de la deuxième journée d’Eredivisie, Alassane Plea ne devrait plus rejouer de l’année 2025 . Lundi, le PSV Eindhoven a annoncé que son attaquant était victime d’une lésion du cartilage au genou droit. Il avait été taclé par Robin Pröpper cinq minutes plus tôt, sans pouvoir revenir sur le terrain.…
