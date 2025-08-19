 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gros coup dur pour Alassane Plea
information fournie par So Foot 19/08/2025 à 09:26

C’est déjà la fin d’année pour lui.

Sorti dès la 22 e minute de la deuxième journée d’Eredivisie, Alassane Plea ne devrait plus rejouer de l’année 2025 . Lundi, le PSV Eindhoven a annoncé que son attaquant était victime d’une lésion du cartilage au genou droit. Il avait été taclé par Robin Pröpper cinq minutes plus tôt, sans pouvoir revenir sur le terrain.…

EL pour SOFOOT.com

