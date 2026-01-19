Groenland: Trump et son administration durcissent le ton sur les surtaxes douanières

Un navire d'inspection de la marine danoise navigue au large de Nuuk, au Groenland, le 18 janvier 2026 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

Les Américains n'ont montré aucun signe d'apaisement lundi envers les Européens en les avertissant qu'il "serait très mal avisé" de répondre aux menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump tant que le Groenland ne sera pas aux mains des Etats-Unis.

Le président américain avait dit plus tôt, dans un message adressé au Premier ministre norvégien, qu'il ne se sentait plus tenu de penser "uniquement à la paix" faute d'avoir obtenu le prix Nobel.

Les tensions entre Européens et Américains ont fait chuter les principales Bourses européennes, après la menace proférée par le président américain d'imposer à huit pays européens de nouvelles surtaxes douanières en raison de leur opposition sur le Groenland. L'Union européenne a promis une riposte.

"Je pense que cela serait très mal avisé", a mis en garde le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, qui s'exprimait devant des journalistes avant l'ouverture du Forum économique mondial à Davos.

"Le président (Trump) voit le Groenland comme un actif stratégique pour les Etats-Unis. Nous n'allons pas sous-traiter à quelqu'un d'autre la sécurité dans notre hémisphère", a dit Scott Bessent.

- "Dialogue" -

L'UE continue elle de prôner le "dialogue" plutôt que "l'escalade" face aux menaces, tout en affirmant qu'elle dispose "d'outils" et est "prête à réagir" si le président américain venait à mettre ces menaces commerciales à exécution, selon l'exécutif européen.

Ces menaces ne changent pas la position du territoire, soucieux de son droit à l'autodétermination et sa souveraineté, a dit le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen.

Les dirigeants européens se réunissent jeudi soir en sommet extraordinaire à Bruxelles pour évoquer les menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland et les droits de douanes.

Emmanuel Macron, qui a qualifié de "chantages" les menaces de Trump, compte demander l'activation de l'instrument anticoercition de l'UE, qui permet de limiter les importations provenant d'un pays ou son accès à certains marchés publics et de bloquer certains investissements.

Pour tenter de réduire les risques d'une détérioration de la situation, le chancelier allemand a lui indiqué qu'il va "essayer de rencontrer le président Trump mercredi". Ce même jour, le Groenland sera abordé par les ministres des Finances du G7, dont font partie les Etats-Unis.

Le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen, le 17 janvier 2026 à Nuuk ( AFP / Alessandro Rampazzo )

Dans une lettre adressée au Premier ministre norvégien et rendue publique lundi, Donald Trump a dit qu'il ne se sent plus tenu de penser "uniquement à la paix" faute d'avoir obtenu le prix Nobel

"Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à +PLUS+ de 8 guerres, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix", écrit M. Trump à Jonas Gahr Store.

Sur le Groenland, "il n'existe aucun document écrit" prouvant qu'il appartient au Danemark, "mais il y a des centaines d'années, un bateau a accosté à cet endroit, et nous aussi, nous avons accosté là-bas", ajoute-t-il.

Le cabinet de M. Store a confirmé l'authenticité de la lettre, dans un message à l'AFP.

Exportations de marchandises vers les Etats-Unis des huits pays européens menacés par Donald Trump de surtaxes douanières en raison de leur opposition à une annexion américaine du Groenland, territoire autonome danois, en proportion du total de leurs exportations en 2024, d'après les données de Trade data monitor ( AFP / Luca MATTEUCCI )

Cette lettre a été reçue en réponse à un message de la part de M. Store et du président finlandais Alexander Stubb, dans lequel ils ont dit leur "opposition à ces augmentations tarifaires annoncées à l'encontre de la Norvège, de la Finlande et de certains autres pays", explique le cabinet du Premier ministre norvégien.

M. Store a aussi rappelé que le prix Nobel de la paix n'était pas décerné par le gouvernement norvégien.

Dans son message au Premier ministre, Donald Trump réitère son souhait de voir les États-Unis prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome danois.

"Le Danemark ne peut pas protéger ce territoire contre la Russie ou la Chine", écrit-il. "Le monde ne sera pas en sécurité tant que nous n'aurons pas le Contrôle Total et Absolu du Groenland", a-t-il répété.

- Rencontre à l'Otan -

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store (g) dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le 24 avril 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a mené une campagne acharnée pour remporter le prix Nobel de la paix l'année dernière, pour ce qu'il qualifie d'efforts visant à mettre fin à huit guerres.

Le prix a été décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui s'est rendue à Oslo le mois dernier au lendemain de la remise du prix, après avoir fui le Venezuela en bateau.

Sur Truth Social, Trump affirme que l'Otan dit au Danemark depuis 20 ans que le pays nordique doit "écarter la menace russe du Groenland".

"Malheureusement, le Danemark n'a rien pu faire à ce sujet. Le moment est venu d'agir, et cela sera fait !!!", a-t-il déclaré.

Des soldats danois débarquent au port de Nuuk, au Groenland, le 18 janvier 2026 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

Copenhague souligne que plusieurs mesures ont déjà été prises pour accroître leur présence militaire et leurs entraînements dans l'Arctique et l'Atlantique Nord, en collaboration avec plusieurs alliés de l'Otan.

Donald Trump menace d'ajouter 10% de droits de douane supplémentaires sur les importations de huit pays européens, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.