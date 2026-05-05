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Griezmann totalement serein avant Arsenal-Atlético
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 09:15

Griezmann totalement serein avant Arsenal-Atlético

Griezmann totalement serein avant Arsenal-Atlético

La dernière danse européenne ? L’Atlético de Madrid est à Londres pour arracher une place en finale de la Ligue des champions, au détriment d’Arsenal , ce mardi soir (21 heures). Antoine Griezmann disputera son 120 e et dernier match de C1 en cas d’élimination des Colchoneros . L’attaquant français prendra la direction des États-Unis pour défendre les couleurs d’Orlando City, à partir de l’intersaison.

« J’ai beaucoup de joie à donner »

Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético s’est présenté avec beaucoup de confiance en conférence de presse d’avant-match , ce lundi : « Peu importe si je marque ou non, je préfère faire une passe ou gagner un match que marquer un but. Et je pense qu’en arrivant au match, je suis plus calme, plus tranquille. Avant, je vivais ça avec beaucoup de stress, je me faisais les matchs 50 fois dans la tête avant de jouer la première seconde, et maintenant je suis plus calme et plus tranquille, en sachant ce que je peux faire et en me concentrant uniquement là-dessus. »

CT pour SOFOOT.com

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