Griezmann sera aux États-Unis cet été

Fini les nuits blanches pour regarder la NFL et la NBA. Selon Marca , un accord verbal aurait été trouvé entre Antoine Griezmann et la franchise d’Orlando City . Début mars, la rumeur d’un départ immédiat s’était répandue mais l’Atlético de Madrid ne voulait pas voir son attaquant quitter le navire en pleine saison.

Le Français rejoindra donc la Floride en juillet à la fin de son contrat, mais profitera de la trêve internationale pour s’y rendre et finaliser son transfert . Il croisera peut-être Didier Deschamps et Kylian Mbappé à l’aéroport……

EA pour SOFOOT.com