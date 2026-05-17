Griezmann quitte le Metropolitano sur une victoire

L’Amor avec un grand A. Antoine Griezmann a disputé son dernier match au Metropolitano ce dimanche. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético n’a pas marqué, mais il a été passeur décisif pour Ademola Lookman et les Colchoneros l’ont emporté contre Gérone (1-0). Le club madrilène revient à hauteur du troisième du championnat, Villarreal , défait par le Rayo Vallecano (2-0). Grizou est entré sur la pelouse en compagnie de ses enfants et a été chaudement ovationné par le public rojiblanco .

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QB pour SOFOOT.com