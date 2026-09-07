Griezmann ne supporte pas la chaleur de Floride
Too hot for Grizou . Si Griezmann n’a pas mis longtemps à s’adapter au jeu de la MLS, avec cinq goals en huit games , ça a l’air d’être un peu plus compliqué pour lui au niveau du climat. Heureusement, on est aux USA, alors qui dit soccer dit aussi pause fraîcheur. Et elle était plutôt bienvenue pour Griezmann.
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