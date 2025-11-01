 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Griezmann marque son 200e but en Liga
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 18:55

Griezmann marque son 200e but en Liga

Griezmann marque son 200e but en Liga

Atlético 3-0 Séville

Buts : Álvarez (SP, 64 e ), Almada (77 e ) et Griezmann (90 e ) pour les Colchoneros

L’Argentine de Madrid gagne encore.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Canadien Félix Auger-Aliassime retourne le service du Kazakhstanais Alexander Bublik lors de la demi-finale du Masters 1000 de Paris, le 1er novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Masters 1000 de Paris: Auger-Aliassime défiera Sinner en finale
    information fournie par AFP 01.11.2025 19:22 

    Le N.2 mondial Jannik Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime (10e), vainqueurs en deux sets samedi en demi-finales du Masters 1000 de Paris, s'affronteront dimanche pour le titre, qui replacerait l'Italien au sommet du classement ATP. Le Canadien, en forme ... Lire la suite

  • Le PSG fait plier Nice au finish
    Le PSG fait plier Nice au finish
    information fournie par So Foot 01.11.2025 19:04 

    Pour la réception de Nice à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a attendu les dernières secondes pour l'emporter (1-0). PSG 1-0 Nice But : Ramos (90 e +5) pour Paris Dans un duel à sens unique et malgré une défense de Nice assez héroïque, ... Lire la suite

  • Bundesliga : Leipzig reprend la deuxième place
    Bundesliga : Leipzig reprend la deuxième place
    information fournie par So Foot 01.11.2025 18:14 

    Red Bull se donne de l’air. La 9e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi, avec un duel de haut de tableau entre Leipzig et Stuttgart. Et le RBL n’a pas demandé son reste en s’imposant (3-1). Le malheureux Jeff Chabot a d’abord marqué contre son camp en ... Lire la suite

  • Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère
    Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère
    information fournie par So Foot 01.11.2025 17:59 

    C’est Halloween tous les jours pour les Wolves. Quatre matchs à sens unique, un match à gros suspens. Dans ce multiplex de novembre en Premier League, Arsenal a d’abord assumé son statut, à Burnley (2-0) . Nicolas Jover a confirmé qu’il n’était pas un emploi fictif, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank