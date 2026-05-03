Greenwood : comment le Mason s’est écroulé

Alors que l’OM s’est une nouvelle fois écroulé face à Nantes samedi (3-0), Mason Greenwood est resté muet, comme trop souvent ces derniers mois. L’Anglais symbolise à lui seul les difficultés phocéennes aussi bien sur le rectangle vert que dans les couloirs de la Commanderie.

La séquence a fait le tour des réseaux sociaux après la nouvelle débâcle olympienne : Mason Greenwood marchant au lieu de tenter de revenir récupérer le ballon qui lui avait échappé quelques instants plus tôt. Une attitude nonchalante au possible qui ne passe plus dans la cité phocéenne.

Ca va encore faire parler. 😬 Le manque d'envie de Greenwood sur le plan défensif a failli coûté très cher aux Olympiens.#FCNOM pic.twitter.com/pFrJd0G09L…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com