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Brice Samba réagit à un possible retour de Hugo Lloris en équipe de France
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 02:52

Brice Samba réagit à un possible retour de Hugo Lloris en équipe de France

Brice Samba réagit à un possible retour de Hugo Lloris en équipe de France

Et si Hugo Lloris revenait en équipe de France ? C’est la petite graine plantée ces derniers jours, après une information du journal L’Equipe disant que l’ancien capitaine des Bleus ne dirait pas non à un retour, dans le rôle du numéro 3, à la Coupe du monde 2026. Une envie du portier, a priori, plus de trois ans après avoir pris sa retraite internationale.

Lloris, rumeur ou future réalité ?

Si Didier Deschamps venait à rappeler le joueur le plus capé de l’histoire tricolore, Lucas Chevalier, actuellement blessé, pourrait en faire les frais. Numéro 2 dans la hiérarchie, Brice Samba a été invité à réagir à cette éventualité après la défaite de Rennes à Lyon, ce dimanche soir. « Je l’ai appris comme vous, j’étais très surpris aussi , a-t-il confié. Je ne sais pas d’où cette rumeur sort, je n’ai rien à dire là-dessus en toute franchise. »…

CG, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com

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