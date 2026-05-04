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Lepaul absent aux trophées UNFP : « Ça me fait ni chaud ni froid »
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 02:33

Lepaul absent aux trophées UNFP : « Ça me fait ni chaud ni froid »

Lepaul absent aux trophées UNFP : « Ça me fait ni chaud ni froid »

Une passe décisive, un but, mais une défaite au bout de l’histoire. Estéban Lepaul a fait tourner son compteur statistique au Groupama Stadium ce dimanche soir (19 pions, 5 offrandes cette saison en Ligue 1), sans pouvoir empêcher la défaite du Stade rennais contre Lyon dans la course à la Ligue des champions.

Lepaul veut son titre de meilleur buteur

Sur le plan collectif, l’attaquant rennais espère toujours décrocher une qualification en Coupe d’Europe avec le club breton ; sur le plan individuel, il est bien parti pour finir meilleur buteur du championnat, avec actuellement quatre buts d’avance sur Mason Greenwood. Si le Marseillais fait partie des cinq joueurs nommés aux trophées UNFP, Lepaul n’y est pas (comme Corentin Tolisso, encore immense ce week-end).…

CG, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com

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