Brice Samba espère éviter une suspension pour OM-Rennes

Un carton qui coûte cher. Le Stade rennais s’est logiquement incliné sur la pelouse de l’OL, ce dimanche soir, et il se pourrait que le fait de jeu de la 40 e minute fasse mal aux Bretons pour leur fin de saison.

Sur le penalty obtenu par Afonso Moreira, l’arbitre Clément Turpin a sanctionné Brice Samba d’un carton jaune, alors que Mousa Al-Tamari semblait être le premier à avoir touché le joueur lyonnais dans la surface. Problème pour le gardien rennais : il était sous le menace d’une suspension après avoir déjà reçu quatre biscottes cette saison, dont trois pour gain de temps.…

CG, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com