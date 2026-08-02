Grèce-Collision entre deux hélicoptères de lutte contre les incendies

Deux hélicoptères de lutte contre les incendies sont entrés en collision en Grèce dimanche alors qu'ils participaient aux tentatives visant à maîtriser un gigantesque feu de forêt qui a détruit plus de 100 habitations au nord-ouest d'Athènes.

Un autre incendie a par ailleurs contraint les habitants de Céphalonie à évacuer cette île très prisée des touristes.

L'Europe est ravagée par des feux de forêt cet été après une période marquée par des vagues de chaleur record et un faible apport en pluie – des conditions qui, selon les scientifiques, sont exacerbées par le changement climatique.

Les incendies dévastateurs en France et en Espagne ont montré des signes d'apaisement ce week-end, mais plusieurs feux de forêt se sont déclarés en Grèce après une période de calme relatif dans ce pays.

Deux hélicoptères sont entrés en collision lors d'une opération de lutte contre les incendies dans les environs de Psatha, dans la région de l'Attique à l'ouest d'Athènes, a indiqué le service des pompiers grecs dans un communiqué.

Sur une vidéo publiée sur la page Facebook de Forecast Weather Greece, dont Reuters n'a pas pu confirmer l'authenticité, on pouvait voir deux hélicoptères se rapprocher l'un de l'autre à basse altitude, avant que le rotor principal de l'appareil le plus bas ne heurte le dessous de l'autre et que le premier ne s'écrase.

Le deuxième hélicoptère a alors déversé sa charge d'eau et s'est éloigné.

Selon des responsables gouvernementaux, l'équipage d'un des hélicoptères a été localisé et il est sain et sauf, tandis qu'une opération de recherche et de sauvetage a été lancée pour l'équipage du second appareil.

PLUS DE 10.000 HECTARES BRÛLÉS PAR L'UN DE FEUX

Les vents violents qui avaient attisé un incendie près de Porto Germeno, dans le golfe de Corinthe à 60 km au nord-ouest d'Athènes, se sont calmés, mais les flammes ont traversé une montagne vers le sud et atteint le village de Veniza ainsi qu'un champ de tir militaire, provoquant la détonation de munitions n'ayant pas explosé.

Les pompiers concentraient par ailleurs leurs efforts pour empêcher le feu de progresser vers la ville côtière de Mégare, qui compte environ 30.000 habitants.

Les autorités grecques ont émis des alertes d'urgence appelant à l'évacuation de plusieurs localités de l'ouest de l'Attique, notamment d'une zone industrielle près de Mégare.

Selon le quotidien grec Protothema, le feu de Veniza menaçant d'atteindre Mégare a déjà parcouru plus de 10.000 hectares.

Au cours de la nuit, plusieurs localités de l'île ionienne de Céphalonie ont en outre été évacuées après qu'un incendie s'est déclaré dans la région de Pastra, au sud.

"Il y a des moments où la force de la nature et l'intensité des conditions météorologiques dépassent toute planification humaine et toutes les capacités opérationnelles", a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

(Reportage Louisa Gouliamaki, Angelos Tsatsis et Vania Turner en Grèce, version française Benjamin Mallet)