Grealish ne jouera-t-il plus jamais pour Everton ?
Poursuivi par la malchance ? Comme l’a annoncé ce vendredi l’entraîneur d’Everton, David Moyes , lors de la conférence de presse avant le match contre Brighton, il s’attend à devoir se passer de son ailier Jack Grealish en raison d’une blessure au pied pour le reste de la saison.
Interrogé sur l’état de santé de son joueur, le coach a déclaré : « Nous pensons qu’il aura probablement besoin d’une opération, mais ce n’est pas encore confirmé à 100 %. Cela signifie probablement qu’il sera indisponible pour le reste de la saison. » …
JE pour SOFOOT.com
