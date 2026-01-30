 Aller au contenu principal
Grealish ne jouera-t-il plus jamais pour Everton ?
30/01/2026

Grealish ne jouera-t-il plus jamais pour Everton ?

Grealish ne jouera-t-il plus jamais pour Everton ?

Poursuivi par la malchance ? Comme l’a annoncé ce vendredi l’entraîneur d’Everton, David Moyes , lors de la conférence de presse avant le match contre Brighton, il s’attend à devoir se passer de son ailier Jack Grealish en raison d’une blessure au pied pour le reste de la saison.

Interrogé sur l’état de santé de son joueur, le coach a déclaré : « Nous pensons qu’il aura probablement besoin d’une opération, mais ce n’est pas encore confirmé à 100 %. Cela signifie probablement qu’il sera indisponible pour le reste de la saison. »

