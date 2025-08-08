 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grealish : la chasse aux papillons dans le ventre
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 16:31

Grealish : la chasse aux papillons dans le ventre

Grealish : la chasse aux papillons dans le ventre

Depuis deux ans, Jack Grealish n’est plus que l'ombre de lui-même. Placardisé tout l’été, snobé pour le Mondial des clubs, l’international anglais s’entraîne en solo depuis trois semaines. À un mois de son trentième anniversaire, Everton semble lui tendre la main pour rallumer l’étincelle. Mission perdue d’avance pour beaucoup mais pas pour tout le monde. Parce qu'ici, on n’a jamais vraiment arrêté de croire en Jack.

Les mauvaises langues diront que Jack Grealish traverse la plus longue gueule de bois de l’histoire. En effet, la dernière fois qu’on a aperçu le lad heureux, c’était lors des célébrations du triplé de Manchester City en 2023. Depuis cette nouba monumentale, le milieu a perdu sa place dans les plans de Guardiola, a vu un Euro lui passer sous le nez, et erre comme une âme en peine. Mais la lumière pourrait se trouver au bout du tunnel. Ou plutôt du côté d’Everton, où il est fortement pressenti. Un espoir pour lui mais aussi pour ceux qui se souviennent qui est Jack Grealish : un joueur avec du style, du caractère et une gueule.

Recrues record et bringues trop longues

Le short remonté comme un joueur de five, les mollets plus gros que des packs de Badoit, un serre-tête de rockstar des nineties , un flow un peu sale, dans l’esprit des frères Gallagher, mélange d’arrogance et de tendresse. À Aston Villa, l’international anglais était le dépositaire du jeu. Tantôt meneur de jeu à l’ancienne et tantôt ailier virevoltant, le capitaine Jack faisait étalage de toute sa palette technique pour fluidifier le jeu et faire dérailler ses adversaires. Il était le maître à bord du navire Villa, contre vents et marées. À tel point que City et Pep Guardiola n’ont pas tardé à tomber amoureux de sa jolie frimousse de playboy. L’été 2021 fera de lui – encore aujourd’hui – l’Anglais le plus cher (117 millions d’euros). Après une saison d’adaptation en 2021-2022, l’Anglo-Irlandais réalise une magnifique saison 2022-2023 en étant l’un des artisans majeurs du triplé historique des Citizens (Premier League, FA Cup, Ligue des champions). Il dispute pas moins de 50 matchs et brille particulièrement dans les moments clés. Et puis… la lumière s’est éteinte. Sorties nocturnes un peu trop longues et pétages de câble de Pep ont eu raison de lui.…

Titouan Aniesa pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Yamal et Lewandowski punis pour non-respect du règlement anti-dopage
    Yamal et Lewandowski punis pour non-respect du règlement anti-dopage
    information fournie par So Foot 08.08.2025 18:25 

    Ça compte dans la course au Ballon d’or ? Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont chacun été sanctionnés d’une amende de 5 000 euros par l’UEFA pour non-respect du règlement anti-dopage , rapporte Marca ce vendredi. Pas de scandale en vue : les deux joueurs du FC ... Lire la suite

  • Ethan Nwaneri signe un CDI à Arsenal
    Ethan Nwaneri signe un CDI à Arsenal
    information fournie par So Foot 08.08.2025 17:46 

    Liés jusqu’à la mort. Chaque maman poule protège son petit poussin et Arsenal fait la même chose avec ses jeunes prodiges. Après avoir prolongé le contrat de Myles Lewis-Skelly en juin, les Gunners ont fait signer un contrat longue durée à Ethan Nwaneri . L’ailier ... Lire la suite

  • Tiens donc, le prince William trompe Aston Villa avec un autre club
    Tiens donc, le prince William trompe Aston Villa avec un autre club
    information fournie par So Foot 08.08.2025 17:22 

    Footix I er . Lors du quart de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain en avril dernier, les Français avaient (re)découvert l’amour du Prince William pour Aston Villa. Une passion née au cours d’un match de FA Cup, en 2000, entre le club de Birmingham ... Lire la suite

  • Rupture entre la Premier League et une association LGBTQ+
    Rupture entre la Premier League et une association LGBTQ+
    information fournie par So Foot 08.08.2025 17:08 

    Lacets défaits. Ce vendredi, le Telegraph a annoncé que la Premier League devrait stopper son partenariat avec Stonewall, . Depuis 2014, l’élite du football anglais collaborait avec cette association caritative pour les droits des personnes LGBTQ+ afin d’organiser ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank