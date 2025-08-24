Grealish brille pour ses débuts à domicile, pas de vainqueur entre les Européens Palace et Forest

Et si Jack Grealish en avait encore sous la pédale ?

Pour sa première au Hill Dickinson Stadium, Everton ne s’est pas loupé, en l’emportant deux buts à rien face à Brighton (2-0) , et les Toffees peuvent remercier leur recrue estivale , Jack Grealish ! Auteur de deux passes décisives, pour Iliman Ndiaye d’abord (1-0) , puis pour James Garner, auteur d’une lourde frappe lointaine (2-0) . Dans cet après-midi parfaite pour les locaux, Brighton pourra nourrir de nombreux regrets. D’abord parce que Kaoru Mitoma et Danny Welbeck ont chacun manqué une opportunité en or d’ouvrir le score, le premier tirant sur la barre et le second manquant l’immanquable , et ensuite parce que Matt O’Riley n’a pas su profiter de l’offrande involontaire de James Tarkowski juste avant la pause pour égaliser. En deuxième période, si les visiteurs ont poussé, c’est bien Everton qui a doublé la mise, avant que Welbeck, décidément pas en réussite ne se loupe sur pénalty . Une nouvelle fois diabolique avec sa gourde sur péno, Jordan Pickford a sorti la parade qu’il fallait au meilleur des moments et Everton décroche son premier succès de la saison pour pointer à la huitième place !…

JF pour SOFOOT.com