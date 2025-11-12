 Aller au contenu principal
Granit Xhaka remet un de ses coéquipiers à sa place
information fournie par So Foot 12/11/2025 à 14:43

Le capitaine ne laisse rien passer.

Vendu à Leeds par l’AC Milan cet été, Noah Okafor démarre bien sa saison . Auteur de deux buts en cinq rencontres, l’attaquant suisse de 25 ans n’a pourtant pas été appelé par Murat Yakin pour la trêve internationale de novembre et les deux matchs cruciaux pour la qualification au Mondial 2026. Mis de côté depuis un an, le buteur suisse a révélé ne « jamais avoir parlé avec l’entraîneur » depuis, dans un entretien à The Athletic.

CDB pour SOFOOT.com

