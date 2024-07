"Grande marche" sur Matignon : la gauche se désolidarise des propos d'Adrien Quatennens

"Irresponsable", "factieux", "insupportable"... La proposition du protégé de Jean-Luc Mélenchon ont provoqué la colère, y compris à gauche.

Adrien Quatennens à Paris, le 30 avril 2024. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le "peuple" doit-il marcher sur Matignon pour "faire céder" Emmanuel Macron et imposer un Premier ministre de gauche ? Les propos de l'ancien député LFI Adrien Quatennens ont semé le trouble jusque dans son camp, le coordinateur de LFI Manuel Bompard précisant mercredi 10 juillet qu'il ne s'agit pas d'un appel de son mouvement.

LFI "n'appelle pas à une marche sur Matignon , elle dit que le résultat doit être respecté", a déclaré Manuel Bompard sur LCI . Le Nouveau Front populaire est arrivé en tête dimanche à l'issue du second tour des élections législatives, mais il est loin de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. "Ce que dit Adrien Quatennens et que je partage, c'est qu'il doit y avoir les conditions d'une mobilisation populaire pour dire 'Monsieur le président de la République, vous devez respecter le résultat des élections législatives' ", a-t-il expliqué, alors que le Nouveau Front populaire a mis "solennellement" en garde Emmanuel Macron contre le maintien de Gabriel Attal à Matignon.

"Alerte ! Macron veut nous voler la victoire et manœuvre pour faire barrage à l'application du programme du #NouveauFrontPopulaire. Le seul souverain que la République connaisse, le peuple, doit le faire céder. Pourquoi pas une grande marche populaire en direction de Matignon ? ", a écrit Adrien Quatennens sur le réseau social X mardi.

"Factieux"

Ce proche de Jean-Luc Mélenchon avait retiré sa candidature aux législatives, contestée en raison de sa condamnation pour violences conjugales, comme l'a rappelé Carole Delga sur TF1 .

Il "n'a même pas été en capacité de pouvoir se représenter donc il n'a aucune légitimité. D'appeler à des marches, c'est complètement irresponsable" , a jugé la présidente socialiste de la région Occitanie.

Pour Aurore Bergé aussi, l'ex-député "n'a plus aucune légitimité pour s'exprimer, il n'est plus député, il n'est plus un élu de la République". "C'est insupportable d'entendre ça, tout le monde devrait dénoncer ces propos, on ne marche pas sur Matignon", s'est indignée l'élue macroniste des Yvelines sur France 2 .

De son côté, le président du MoDem François Bayrou a considéré sur BFMTV les propos d'Adrien Quatennens comme "la preuve que ce clan là n'a pas sa place dans le gouvernement" , tandis que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé sur CNews des propos "factieux".

Marine Le Pen a elle aussi pointé l'"attitude factieuse" de ceux qui "appellent à prendre de force Matignon". "C'est leur assaut du Capitole à eux" , a-t-elle estimé en arrivant à l'Assemblée nationale avec les députés du Rassemblement national, en référence à l'envahissement du siège du Congrès américain, en janvier 2021, par des partisans de Donald Trump qui contestaient les résultats de l'élection présidentielle.

Marine Le Pen avait déjà dénoncé la veille sur X "ces appels inacceptables à l'insurrection".